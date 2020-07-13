Video Yaşam İstanbul Esenyurt'ta gençlerin yumruklu kavgası kamerada | Video

İstanbul Esenyurt'ta gençlerin yumruklu kavgası kamerada | Video

İstanbul Esenyurt'ta gençlerin yumruklu kavgası kamerada | Video
13.07.2020 | 13:53

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İstanbul Esenyurt’ta gençler arasında yaşanan kavga güvenlik kameralarına yansıdı. 19 yaşındaki Y.G. kardeşini dövdüğünü iddia ettiği D.T’ye yumrukla saldırdı. Yumruk darbesiyle bayılan 16 yaşındaki D.T ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise gözaltına alındı.

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Olay, geçtiğimiz hafta Cuma günü Esenyurt İnönü mahallesi 462 sokakta yaşandı. İddiaya göre 19 yaşındaki Y.G'nin kardeşi aralarında D.T'nin de bulunduğu kişiler tarafından darp edildi. Bunun üzerine olay yerine gelen Y.G. kardeşini darp eden şahısları buldu. Aralarında yaşanan tartışma sonucunda Y.G tek yumruk ile D.T'yi bayılttı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 16 yaşındaki genci hastaneye kaldırdı. D.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kavga anları güvenlik kameralarına yansıdı.


O yumruk güvenlik kameralarınca kaydedildi
Güvenlik kamerası görüntülerinde Y.G'nin olay yerine gelişi D.T'ye yumruk atışı ve D.T'nin yere düşüşü görünüyor.
Olay sonrası polis saldırgan Y.G.'yi gözaltına aldı. Saldırgan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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