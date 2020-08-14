Video Yaşam İstanbul Esenyurt’ta görev sırasında yüksekten düşen polis memurundan geriye gözleri yaşartan bu görüntüler kaldı | Video

İstanbul Esenyurt’ta görev sırasında yüksekten düşen polis memurundan geriye gözleri yaşartan bu görüntüler kaldı | Video

İstanbul Esenyurt’ta görev sırasında yüksekten düşen polis memurundan geriye gözleri yaşartan bu görüntüler kaldı | Video
14.08.2020 | 10:32

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İstanbul Esenyurt’ta geçtiğimiz Mayıs ayında kaçan şüpheliyi yakalamak için çıktığı yüksek kattan dengesini kaybederek düşmesi sonucu ağır yaralanıp yoğun bakıma alınan Polis Memuru Hakan Çetinkol, 3 ay süren yaşam mücadelesini kaybederek tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Çetinkol, geçtiğimiz Nisan'da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Hakan Çetinkol, nöbetçi eczaneye giderek bir emzik satın alarak babasına teslim etmişti.

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İstanbul Esenyurt'ta geçen 9 Mayıs'ta sabaha karşı saat 03.30 sıralarında bir adrese düzenlenen operasyon sırasında şüphelilerden biri çatıya kaçtı. Şüpheliyi indirmek için peşinden giden polis memurlarından Hakan Çetinkol, buradaki tenteye basınca yüksekten düşerek ağır yaralandı. Hakan Çetinkol, 3 aydır tedavi gördüğü hastanede dün akşam şehit oldu. Şehit için Emniyet Genel Müdürü Vali Mehmet Aktaş, baş sağlığı mesajı yayınladı. Yayınlanan mesajda Aktaş, "Aziz Şehidimize Allahtan rahmet ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim "ifadelerini kullandı.


Şehit polis memuru Hakan Çetinkol, Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında geçen nisan ayında sokağa çıkma yasağı sırasında emziği kaybolduğu için Esenyurt'ta bir ailenin yardımına koşmuştu. Hakan Çetinkol, nöbetçi eczaneye giderek bir emzik satın alarak babasına teslim etmişti. Çetinkol, emziğin parasını ödemek isteyen babanın uzun süre teşekkür etmesi üzerine, "Duanızı eksik etmeyin yeter" diyerek uzaklaşmıştı.

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