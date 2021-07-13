İstanbul Esenyurt'ta "İnsanlık ölmüş" dedirten olay! Tezgaha koyduğu parayı...

İstanbul Esenyurt'ta, fırına giren bir kişi, tezgaha koyduğu parayı geri cebine soktuktan sonra önce para üstü sonra da ürünleri alıp kayıplara karıştı. Yaşanan dolandırıcılık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen Pazar Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan bir fırında yaşandı. İddiaya göre, fırından alışveriş yaptıktan sonra ayrılan bir kişinin hareketlerinden şüphelenen çalışanlar güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Görüntülerde şüphelinin ödeme yapmak için tezgaha para koyduğu daha sonra da cebine soktuğu ve kasiyerden para üstü ile ürünleri alıp, gittiği ortaya çıktı. Yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.