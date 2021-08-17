Video Yaşam İstanbul Esenyurt’ta kaçak göçmenler nargile içerken yakalandı

İstanbul Esenyurt’ta kaçak göçmenler nargile içerken yakalandı

İstanbul Esenyurt’ta kaçak göçmenler nargile içerken yakalandı
17.08.2021 | 09:07

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Esenyurt’ta kaçak göçmenler nargile içerken yakalandı 03:17
İstanbul Esenyurt’ta kaçak göçmenler nargile içerken yakalandı 17.08.2021 | 09:07
İntihar girişimini gören telefonuna sarıldı | Video 04:00
İntihar girişimini gören telefonuna sarıldı | Video 16.08.2021 | 17:46
Şarkıcı Güllü’den kavga ettiği kişiler hakkında suç duyurusu | Video 02:59
Şarkıcı Güllü’den kavga ettiği kişiler hakkında suç duyurusu | Video 16.08.2021 | 16:38
Sancaktepe’de sanal tombala oynanan iş yerine baskın | Video 00:12
Sancaktepe’de sanal tombala oynanan iş yerine baskın | Video 16.08.2021 | 16:36
Antalya’da 15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 00:18
Antalya’da 15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 16.08.2021 | 15:41
Sanayi esnafı o geceyi anlattı: Dükkanlarımızın gidişini izledik | Video 04:25
Sanayi esnafı o geceyi anlattı: "Dükkanlarımızın gidişini izledik" | Video 16.08.2021 | 15:41
Doğu Anadolu’yu bekleyen deprem tehlikesi | Video 04:14
Doğu Anadolu’yu bekleyen deprem tehlikesi | Video 16.08.2021 | 15:20
Öfkeli damat kayınbiraderini böyle vurdu | Video 00:34
Öfkeli damat kayınbiraderini böyle vurdu | Video 16.08.2021 | 15:20
Başakşehir’de 5 kişinin yaralandığı kaza kameralara yansıdı | Video 01:59
Başakşehir’de 5 kişinin yaralandığı kaza kameralara yansıdı | Video 16.08.2021 | 14:21
Ağrı’da sel felaketi! Selin sürüklediği kayalar hasara neden oldu | Video 00:59
Ağrı'da sel felaketi! Selin sürüklediği kayalar hasara neden oldu | Video 16.08.2021 | 14:21
İstanbul Havalimanı’nda 4,3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 00:46
İstanbul Havalimanı'nda 4,3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 16.08.2021 | 13:14
Hareket halindeki otomobil biranda alev topuna döndü | Video 04:23
Hareket halindeki otomobil biranda alev topuna döndü | Video 16.08.2021 | 13:14
İki tekerlek arasındaki ölümüne yolculuk kamerada 01:22
İki tekerlek arasındaki ölümüne yolculuk kamerada 16.08.2021 | 12:05
Kahramanmaraş’ta düşen yangın söndürme uçağının karakutusu, Rusya’da açılacak 02:26
Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağının karakutusu, Rusya'da açılacak 16.08.2021 | 11:15
FSM’de polisten kaçan kamyonet TEM’i birbirine kattı | Video 01:50
FSM'de polisten kaçan kamyonet TEM'i birbirine kattı | Video 16.08.2021 | 11:47
İstanbul’da sosyal medya dolandırıcılığına operasyon: 15 şüpheli yakalandı | Video 01:05
İstanbul’da sosyal medya dolandırıcılığına operasyon: 15 şüpheli yakalandı | Video 16.08.2021 | 11:47
Arnavutköy’de kahvehanede oturan kişiye silahlı saldırı | Video 05:20
Arnavutköy’de kahvehanede oturan kişiye silahlı saldırı | Video 16.08.2021 | 11:20
Isparta’da yavru köpeklerin yürekleri sızlatan görüntüsü kamerada! Ölen annelerinin başından ayrılmadılar 02:07
Isparta'da yavru köpeklerin yürekleri sızlatan görüntüsü kamerada! Ölen annelerinin başından ayrılmadılar 16.08.2021 | 11:14
Nehirde yüzen yaşlı adam polisi alarma geçirdi | Video 00:57
Nehirde yüzen yaşlı adam polisi alarma geçirdi | Video 16.08.2021 | 11:20
Iğdır Ovası’nda Afrika’yı aratmayan görüntüler | Video 03:44
Iğdır Ovası’nda Afrika’yı aratmayan görüntüler | Video 16.08.2021 | 10:45

İstanbul Esenyurt’ta izin süresi biten ve gösterilenden farkı bir şehirde ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik yapılan uygulamada 2 kaçak göçmen, bir parkta kafede nargile içerken polise yakalandı. Şahıslar, il göç idaresini gönderildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri rutin olarak düzenlediği uygulamada vizeleri, izin süreli biten, çalışma izni olmayan, ve kaçak olarak Türkiye'de bulunan yabancı uyruklulara yönelik uygulamasını dün de sürdürdü. Esenyurt Meydanı başta olmak üzere ilçe genelinde yapılan uygulamalarda aylık 2 binden fazla kaçak göçmenin yakalandığı ve il göç idaresine gönderildiği öğrenildi.


Nargile içerken yakalandılar
Polis ekiplerinin parkta da yaptığı uygulamada 2 kaçak göçmen bir kafede nargile içerken yakalandı. Yapılan sorgulamada birinin üzerinden belge çıkmazken diğerinin ise izin süresinin bittiği tespit edildi. Rutin üst araması yapılan şahıslar daha sonra Tuzla'da bulunan toplama merkezine gönderildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA