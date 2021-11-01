Video Yaşam İstanbul Esenyurt'ta köpeğe tekme tokat dayak kamerada
İstanbul Esenyurt'ta köpeğe tekme tokat dayak kamerada

İstanbul Esenyurt'ta köpeğe tekme tokat dayak kamerada

01.11.2021 | 09:51

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İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, sahibi olduğu iddia edilen köpeği tekme tokat dövdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, hayvanseverler

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Olay, dün gece Esenyurt'ta bir sitede yaşandı. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi sahipli olduğu köpeğini sokakta tekme tokat dövdü. Ardından köpeğe tekmeler atarak siteye girdi. Yaşanan o anlar ise sitede oturan bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kişini köpeğe tekme tokat dövdüğü görüldü.

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