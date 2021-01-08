İstanbul Esenyurt'ta koronavirüse rağmen sokakta düzenlenen askere uğurlama eğlencesi kamerada | Video
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İstanbul Esenyurt'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen asker eğlencesi düzenlendi.
Olay, Esenyurt Saadetdere Mahallesi Orkide Caddesi üzerinde meydana geldi. Sokakta koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen düzenlenen asker eğlencesinde maske ve sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. İddiaya göre düzenlenen asker eğlencesinde bir kişi de tabancayla havaya ateş açtı. Sokak üzerindeki vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerini gören kişiler kaçmaya başladı. Kaçarken polis ekipleri tarafından yakalanan bir kişinin üzerinde de kurusıkı tabanca ele geçirildi. Tabanca ile yakalanan kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.