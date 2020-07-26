İstanbul Esenyurt'ta bir grup çocuk içinden geçen elektrik hatları sebebiyle ölüm tehlikesi olan, girmesi yasak süs havuzuna girerek oyun oynadı.

İstanbul Esenyurt'ta içerisinde elektrik hatlarının da bulunduğu süs havuzuna giren çocuklar tehlikeye aldırış etmeden oyun oynadı. Girilmesi yasak ve tehlikeli olan süs havuzuna giren çocukların tehlikeli oyunu kameralara yansıdı.