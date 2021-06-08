Video Yaşam İstanbul Esenyurt'ta otoparktaki otomobilde yangın! 3 kişi dumandan etkilendi

İstanbul Esenyurt'ta otoparktaki otomobilde yangın! 3 kişi dumandan etkilendi

İstanbul Esenyurt'ta otoparktaki otomobilde yangın! 3 kişi dumandan etkilendi
08.06.2021 | 13:11

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İstanbul Esenyurt'ta sitenin otoparkında park halinde bulunan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangına müdahale etmek isteyen 3 kişi ise dumandan etkilendi.

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İstanbul Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi 1979. Sokakta bulunan sitenin otoparkında park halinde bulunan otomobilde, saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otoparktan çıkan dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, bazı site sakinleri de yangını kendi başına söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yanan otomobilde hasar meydana gelirken, yangını söndürmeye çalışan 3 site sakini dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenler sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.


Yangına müdahale eden site sakini, Aşağıya indiğimizde araç yanıyordu. Söndürmeye çalıştık. İtfaiyeye haber verdik. Geldiler söndürdüler. İnip bakacağız, biz de dumandan göremiyoruz ne olduğunu. Bir tane aracın yandığını gördük. Biz de müdahale ettik. Arkadaşlarımız müdahale ederken zehirlendi dedi.

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