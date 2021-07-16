İstanbul Esenyurt'ta park halindeki iki araçtan yapılan hırsızlık anları kamerada

İstanbul Esenyurt'ta bir şüpheli, yaklaşık 10 dakikada açık kasa kamyonetten akü, hafif ticari araçtan ise 2 cep telefonu ve cüzdan çaldı. Hırsızlık anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 10 Temmuz Cumartesi günü saat 04.40 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan tatlıcının önünde yaşandı. Bir şüpheli, elindeki malzemelerle park halinde bulunan kamyonetin aküsünü söktü. Şüpheli, daha sonra da tatlıcı dükkanının önüne gelen hafif ticari aracı fark etti. Aracın içindeki kişilerin dükkana girmesinin ardından açık olan camdan içeri uzanan şüpheli, 2 cep telefonu ve cüzdanı çaldı. Aküyü de alarak olay yerinden uzaklaşan şüpheli, kayıplara karıştı. Araca geri döndüklerinde cüzdan ve telefonlarının olmadığını gören hafif ticari araçtakiler, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince durumun hırsızlık olduğunu fark etti. Ardından görüntüleri alıp, polis merkezine giderek şikayetçi oldular. Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için çalışmaları devam ediyor. Yaşanan hırsızlık anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.



"10 DAKİKA İÇİNDE AKÜ, CÜZDAN VE TELEFONLARI ALIP KAYIPLARA KARIŞIYOR"

Yaşanan hırsızlığı anlatan bir vatandaş ise ?Yüzü maskeli bir vatandaş geliyor, sağı solu kolaçan ediyor. O sırada bakıyor, kimse yok aşağı çöküyor. Akünün anahtarlarını falan söküyor. Bir 8-9 dakika uğraşıyor burada. Kimsenin olmadığından emin olduktan sonra aracın altına yatıyor. Aküyü söktüğü sırada, bir araba yanaşıyor. Bakıyor arabanın camı açık, içeri uzanıyor. 2 tane cep telefonu, 1 tane de cüzdanı alıp gidiyor. Cüzdanın içinde kredi kartı varmış, 5 bin lira da limiti varmış. Bunlarla beraber aküyü de alıp gidiyor. Saat 05.30 sıralarında da Beylikdüzü'nde bir tekelden bin liralık çekim yapıyor. Hepsi 10 dakika içinde oluyor. 10 dakika içinde akü, cüzdan ve telefonları alıp kayıplara karışıyor" dedi.