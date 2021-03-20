İstanbul Esenyurt'ta şaşkına çeviren olay! Trafikte şaha kalkan kamyon kamerada | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:47
İstanbul'da ana caddede koşan başı boş at kamerada | Video 20.03.2021 | 14:05
07:21
İstanbul Boğazı'ndaki denizanası istilası kamerada | Video 20.03.2021 | 14:05
02:51
01:37
01:49
00:15
04:12
05:09
00:43
Banka soyup borçlarını ödemiş 20.03.2021 | 10:26
01:01
Çalıntı araçlara satıyordu! Kaçak motorlarla suçüstü yakalandı 20.03.2021 | 10:30
00:42
00:20
Gebze’de fabrika yangını: 200 güvercin telef oldu 20.03.2021 | 10:43
01:56
02:01
SON DAKİKA: Bolu'da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 3 yaralı | Video 20.03.2021 | 08:48
01:22
01:44
01:47
Kocaeli ayağı yamuk doğan yavru papağan kamerada | Video 20.03.2021 | 09:55
01:22
00:24
İş yerinin camını taşla kırarak cep telefonlarını çaldı | Video 19.03.2021 | 17:35
İstanbul Esenyurt'ta yokuş yukarı çıkan kamyonun yükü arka tarafa kayınca tekerlerinin üzerinde havaya kalktı.
Olay dün akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Yükünü sabitlemeyen kamyon sürücüsü 34 BJR 56 plakalı kamyonuyla yokuş yukarı çıktığı sırada yükü kaydı. Kasanın ön bölümünde bulunan yük en arkaya kayınca kamyon arka tekerleri üzerinde havaya kalktı. Sürücü kendi imkanlarıyla araçtan indi. Kamyonun bulunduğu noktaya vinç çağrıldı. Yük indirilerek, kamyon normal haline getirildi. Yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla bu anları görüntülerken, bir vatandaş "Hatalı mal yüklemenin sonu bu." diyerek duruma tepki gösterdi.