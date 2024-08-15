İstanbul Esenyurt’ta sokak ortasında çocuğu darp eden adam, ardından silahla etrafa ateş etti
İstanbul Esenyurt’ta yaşlı bir adam sokakta oyun oynayan çocuğu bilinmeyen sebepten dolayı darp ettikten sonra çocuğun amcası ile de kavga etti. Elindeki silahla havaya ve etrafa ateş eden adam mahalleyi birbirine katarken, şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.
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