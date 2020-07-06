İstanbul Esenyurt'ta tıka basa dolu otobüs trafikten men edildi | Video
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İstanbul Esenyurt'ta fazla yolcusu bulunduğu için polis tarafında durdurulan halk otobüsü 15 gün trafikten men edilirken, sürücüsüne para cezası kesildi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamına belirlenen yolcu sayısından fazla yolcu alan özel halk otobüsü, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği Ekipleri tarafından Esenyurt'ta durduruldu. Güzergâhı dışında durdurulan özel halk otobüsün sürücüsüne idari para cezası kesildi. Otobüs 15 gün süreyle trafikten men edildi. Durdurulan otobüsten yolcular bir bir aşağıya indirilirken, o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.