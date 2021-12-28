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İstanbul Esenyurt'taki kadın cinayeti; şüphelisi otobüste kaçarken yakalandı

İstanbul Esenyurt'taki kadın cinayeti; şüphelisi otobüste kaçarken yakalandı

28.12.2021 | 11:22

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İstanbul Esenyurt'ta 6 ay önce ayrıldığı Meryem Yılmaz'ı (31) kıskançlık nedeniyle parkta bıçaklayarak öldüren Erdal D. (38) polis tarafından yakalandı. Şüphelinin Gaziantepe'e gitmeye çalışırken şehirlerarası otobüse yapılan operasyon sonucu yakalanma anları polis kamerasına yansıdı.

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İstanbul Esenyurt, Battalgazi Mahallesinde 24 Aralık 2021 tarihinde saat 17.50 sıralarında meydana gelen olayda bir parktan gelen kadın çığlığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri bıçaklanmış bir kadınla karşılaştı. Karın ve sırt bölgesinden birçok kez bıçaklanan kadın kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Ölen kadının 3 çocuk annesi Meryem Yılmaz olduğu belirlendi.


6 AY ÖNCE AYRILMIŞLAR
Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada Meryem Yılmaz'ın, otobüslerde muavinlik yapan Erdal D. ile gönül ilişkisi olduğu ancak 6 ay önce ayrıldıkları belirlendi. Ancak ayrılığa rağmen Meryem Yılmaz'ı rahatsız etmeye devam eden Erdal D.'nin olay günü kadınla parkta buluştuğu öğrenildi. Burada ikili arasında yaşanan kavga sırasında kıskançlık krizine giren Erdal D.'nin Meryem Yılmaz'ı bıçaklayarak öldürdüğü tespit edildi.


ŞEHİRLERARASI YOLCU OTOBÜSÜNE OPERAYON DÜZENLENDİ
Polis ekipleri şüphelinin olayın hemen ardından şehirlerarası otobüse binerek Gaziantep'e doğru hareket ettiği bilgisine ulaştı. Bu gelişme üzerine harekete geçen bir ekip şüphelinin içinde bulunduğu yolcu otobüsünü Ankara yakınlarında durdurdu. Araçta bulunan şüpheli Erdal D. gözaltına alındı. Otobüse yapılan operasyon ise polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.


TUTUKLANDI
İstanbul'a getirilerek Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheli Erdal D.'nin pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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