İstanbul Esenyurt'ta tekmeli tokatlı kız kavgası kamerada
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Son dakika haberleri... İstanbul Esenyurt’ta iki geç kız bilinmeyen bir nedenle saç saça baş başa kavga etti. Çevredeki vatandaşların ayırmakta güçlük çektiği uçan tekmeli kavga ise kameralara saniye saniye yansıdı.
Olay, gece saatlerinde geçtiğimiz günlerde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, aralarında husumet bulunan iki geç kız, karşılaşınca sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kızlar saç saça başa başa kavga etmeye başladı. Uçan tekmelerin de atıldığı kız kavgasında, sokaklar bağırış sesleriyle yankılandı. Genç kızların kavgasını ayırmak isteyen vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Dakikalarca süren kavgayı çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırırken o dakikalar ise kameraya yansıdı.