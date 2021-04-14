Video Yaşam İstanbul Etiler'de tek teker sürdüğü motosikletle kaza yapan sürücü kamerada

İstanbul Etiler'de tek teker sürdüğü motosikletle kaza yapan sürücü kamerada

İstanbul Etiler'de tek teker sürdüğü motosikletle kaza yapan sürücü kamerada
14.04.2021 | 10:45

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İstanbul Etiler'de motosikleti tek teker üzerinde süren kişi önündeki araca çarpıp savrularak metrelerce yerde sürüklendi. Taklalar atarak düşen motosiklet sürücüsünün daha sonra ayağa kalkması yardıma koşan kişilerde şaşkınlık yarattı. Motosiklet hurdaya dönerken kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza dün saat 13.00 sıralarında Etiler'de meydana geldi. Nispetiyle Caddesi'nde kullandığı motosikleti tek teker üzerinde süren kişi bu sırada şerit değiştiren araca arkadan çarptı. Çarpma sonucu motosikletten düşen kişi savrulup metrelerce yerde sürüklendi. Kazayı görenler yaralının yardımına koşarken motosiklet sürücüsü yerden kalkarak herkesi şaşkına çevirdi.


KURALSIZ MOTOSİKLET KULLANIMLARI KAMERADA
Öte yandan kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ilk olarak, başka bir motosiklet sürücüsü tüm kuralları hiçe sayarak yaya geçidinin olduğu yerden yolun karşısına geçiyor. Daha sonra cadde üzerinde motosikleti tek teker üzerinde süren kişi önündeki otomobile çarpıyor. Motosikletli metrelerce sürüklendikten sonra ayağa kalkıyor. Çevredekiler,

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