İstanbul Eyüpsultan'da otobüsteki fazla yolcu kavgası kamerada
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İstanbul Eyüpsultan'da Mecidiyeköy'den Başakşehir'e giden İETT otobüsüne belirlenen sayının üzerinde yolcu binmesi üzerine şoför durakta bekleyenleri otobüse almadı. Yoğunluğa rağmen otobüse binmek isteyen iki kişi ile şoför arasında tartışma çıktı. Tartışma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, Eyüpsultan Ayvansaray otobüs durağında dün akşam saatlerinde meydana geldi. Mecidiyeköy-Başakşehir seferini yapmak üzere hareket eden 146T sefer sayılı İETT otobüsüne İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile belirlenen sayının üzerinde yolcu alındı. Yolcuların uyarısını dikkate alan otobüs şoförü Ayvansaray durağına geldiğinde koronavirüs tehdidi nedeniyle yolcuları alamayacağını belirterek, binen kişilerin inmesini istedi. Yolculardan ikisi inmeyi kabul etmeyerek, sürücüyle tartışmaya başladı. İddiaya göre uyarıları dikkate almayan iki kişi, sürücüye küfür ve hakaret etti. Sürücü, hareket amiri ile görüşmesinden sonra otobüsü yolun kenarına park ederek polisi aradı. Polis, şoföre hakaret ve küfür ettiği öne sürülen iki kişiyi polis merkezine götürdü.