Video Yaşam İstanbul Eyüpsultan'da sokak ortasında kadın cinayeti dehşeti! Eşini başından vurdu

İstanbul Eyüpsultan'da sokak ortasında kadın cinayeti dehşeti! Eşini başından vurdu

İstanbul Eyüpsultan'da sokak ortasında kadın cinayeti dehşeti! Eşini başından vurdu
12.07.2021 | 16:33

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Eyüpsultan'da sokak ortasında kadın cinayeti dehşeti! Eşini başından vurdu 02:53
İstanbul Eyüpsultan'da sokak ortasında kadın cinayeti dehşeti! Eşini başından vurdu 12.07.2021 | 16:33
Eyüpsultan'da şoke eden olay! Suyu çekilen gölün içinden otomobil çıktı | Video 03:24
Eyüpsultan'da şoke eden olay! Suyu çekilen gölün içinden otomobil çıktı | Video 12.07.2021 | 16:52
Müge Anlı'daki Türkiye'nin konuştuğu olayda son dakika gelişmesi! Dr. Osman Büyükşen'den flaş sosyal medya Twitter paylaşımı... 00:29
Müge Anlı'daki Türkiye'nin konuştuğu olayda son dakika gelişmesi! Dr. Osman Büyükşen'den flaş sosyal medya Twitter paylaşımı... 12.07.2021 | 16:43
Oto tamircisi yanmaktan son anda kurtuldu. O anlar kamerada | Video 01:41
Oto tamircisi yanmaktan son anda kurtuldu. O anlar kamerada | Video 12.07.2021 | 16:37
Antalya'da yanan otomobilde can pazarı 01:16
Antalya'da yanan otomobilde can pazarı 12.07.2021 | 15:43
Kavga ettiği husumetlisini kamyonetle ezip metrelerce sürükledi. Dehşet anları kamerada | Video 01:56
Kavga ettiği husumetlisini kamyonetle ezip metrelerce sürükledi. Dehşet anları kamerada | Video 12.07.2021 | 16:09
FETÖ'cü Orhan İnandı, Adli Tıp Kurumu'na getirildi | Video 00:08
FETÖ'cü Orhan İnandı, Adli Tıp Kurumu'na getirildi | Video 12.07.2021 | 16:09
Masalsı yolculuk Doğu Ekspresi yeniden başlıyor | Video 00:58
Masalsı yolculuk Doğu Ekspresi yeniden başlıyor | Video 12.07.2021 | 15:39
İçinde bulunduğu otomobile çarpıp kaçan sürücüyü kovalarken böyle düştü | Video 00:27
İçinde bulunduğu otomobile çarpıp kaçan sürücüyü kovalarken böyle düştü | Video 12.07.2021 | 15:39
Açık denizde batan teknede can pazarı | Video 06:13
Açık denizde batan teknede can pazarı | Video 12.07.2021 | 14:58
Gasp dehşetinin yaşandığı SAS Holding önünde eylem | Video 05:21
Gasp dehşetinin yaşandığı SAS Holding önünde eylem | Video 12.07.2021 | 14:45
İstanbul'da Türk bayrağını yırtıp üzerine basan kadın olayında flaş gelişme! 00:24
İstanbul'da Türk bayrağını yırtıp üzerine basan kadın olayında flaş gelişme! 12.07.2021 | 14:28
Mersin'de köpeğe işkence! Elektrikli bisikletinin arkasına bağlayıp sürükledi... 00:22
Mersin'de köpeğe işkence! Elektrikli bisikletinin arkasına bağlayıp sürükledi... 12.07.2021 | 13:57
Burdur'da otomobil kapısına tutunan bisikletlinin tehlikeli sohbeti kamerada 01:42
Burdur'da otomobil kapısına tutunan bisikletlinin tehlikeli sohbeti kamerada 12.07.2021 | 13:36
İstanbul Küçükçekmece'de yangın! 01:03
İstanbul Küçükçekmece'de yangın! 12.07.2021 | 13:36
Normalleşmeyle birlikte Nemrut Krater Gölü’ne ziyaretçi akını | Video 07:46
Normalleşmeyle birlikte Nemrut Krater Gölü’ne ziyaretçi akını | Video 12.07.2021 | 13:21
Osmaniye'de genç kadını taciz eden sapık olayında flaş gelişme! 02:38
Osmaniye'de genç kadını taciz eden sapık olayında flaş gelişme! 12.07.2021 | 13:21
Esenyurt'ta motosikletlinin otomobile çarptığı feci kaza kamerada | Video 00:21
Esenyurt'ta motosikletlinin otomobile çarptığı feci kaza kamerada | Video 12.07.2021 | 13:21
Otomobil ile çarpışan minibüs böyle devrildi | Video 00:27
Otomobil ile çarpışan minibüs böyle devrildi | Video 12.07.2021 | 13:03
Kaza sonrası şoka giren sürücü Ben mi kaza yaptım dedi | Video 01:01
Kaza sonrası şoka giren sürücü "Ben mi kaza yaptım" dedi | Video 12.07.2021 | 13:03

Eyüpsultan'da alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, sokak ortasında karısıyla  tartıştıktan sonra silahla ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan kurşunlardan birinin başına isabet ettiği Fatma Akdeniz olay yerinde can verdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 01.00 sıralarında Güzeltepe Mahallesi Barış Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; alkollü şekilde sokakta yürüyen Tekin Akdeniz, sokak üzerinde eşi ve 3 çocuğuyla karşılaştı. Bir süre eşi Fatma Akdeniz ile tartışan Tekin Akdeniz, tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki silah ile ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan kurşunlardan birinin başına isabet etmesi sonucu Fatma Akdeniz, kanlar içerisinde yere yığıldı. Tekin Akdeniz ise olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk belirlemede, Fatma Akdeniz hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri, sokağın başına ve sonuna şerit çekerek çevrede inceleme yaptı. Yapılan incelemede, sokak üzerinde 3 adet kovan bulundu. Polis ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan olayın yaşanmasının ardından sokak üzerine Fatma Akdeniz'in kanlar içerisinde yattığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, hayatını kaybeden Fatma Akdeniz'in oğlunun sokak ortasında bağırdığı anlar yer aldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA