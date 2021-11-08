İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Azerbeycan Bayrağı renklerinde ışıklandırıldı
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Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü nedeniyle Azerbaycan bayrağı renklerinde ışıklandırıldı. Köprünün ışıkları mavi ,kırmızı ve yeşil renklerinde yakıldı. Akşam saatlerinde renklendirilen köprü ışıkları gün ağarıncaya kadar Azerbeycan bayrağı renklerinde yanacak.