Video Yaşam İstanbul Fatih'te 32 yaşındaki yabancı uyruklu öğrenci evinde ölü bulundu
İstanbul Fatih'te 32 yaşındaki yabancı uyruklu öğrenci evinde ölü bulundu

İstanbul Fatih'te 32 yaşındaki yabancı uyruklu öğrenci evinde ölü bulundu

11.12.2021 | 09:07

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Fatih’te 32 yaşındaki yabancı uyruklu öğrenci evinde ölü bulundu 01:26
İstanbul Fatih'te 32 yaşındaki yabancı uyruklu öğrenci evinde ölü bulundu 11.12.2021 | 09:07
‘Kim Milyoner Olmak İster’de ehliyet dersi veren yarışmacı, trafik kuralı sorusunda elendi! | Video 04:45
‘Kim Milyoner Olmak İster’de ehliyet dersi veren yarışmacı, trafik kuralı sorusunda elendi! | Video 10.12.2021 | 23:30
Şanlıurfa’da karbonmonoksit faciası: 2 ölü, 1 yaralı | Video 01:35
Şanlıurfa’da karbonmonoksit faciası: 2 ölü, 1 yaralı | Video 10.12.2021 | 19:35
Kırklareli’nde etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı | Video 01:09
Kırklareli’nde etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı | Video 10.12.2021 | 18:10
Şili’de orman yangını: 120’den fazla ev küle döndü | Video 02:38
Şili'de orman yangını: 120'den fazla ev küle döndü | Video 10.12.2021 | 17:37
Oyun makinesine tekme atarken duvara böyle girdi | Video 02:40
Oyun makinesine tekme atarken duvara böyle girdi | Video 10.12.2021 | 16:56
İstanbul Sultangazi’de maske takmayan çocuğa dayak kamerada 03:58
İstanbul Sultangazi'de maske takmayan çocuğa dayak kamerada 10.12.2021 | 16:35
Şanlıurfa’da iş kazasında kopan el yerine dikildi | Video 01:32
Şanlıurfa'da iş kazasında kopan el yerine dikildi | Video 10.12.2021 | 16:46
Ders arasında okulun penceresinden atlayan kız öğrenci yaralandı | Video 00:47
Ders arasında okulun penceresinden atlayan kız öğrenci yaralandı | Video 10.12.2021 | 16:35
Zonguldak’ta hastane acilindeki patlama sonrası başhekim Özcan Pişkin’den açıklama geldi | Video 00:37
Zonguldak'ta hastane acilindeki patlama sonrası başhekim Özcan Pişkin'den açıklama geldi | Video 10.12.2021 | 16:28
Antalya’da kanala düşen köpeği itfaiye kurtardı | Video 02:42
Antalya'da kanala düşen köpeği itfaiye kurtardı | Video 10.12.2021 | 15:10
Son Dakika: Zonguldak’ta hastane acilinde oksijen tüpü patladı! 1’i hemşire 2 yaralı | Video 02:21
Son Dakika: Zonguldak'ta hastane acilinde oksijen tüpü patladı! 1’i hemşire 2 yaralı | Video 10.12.2021 | 15:28
Kastamonu’da kaçak tütün satanlara göz açtırılmıyor | Video 00:11
Kastamonu'da kaçak tütün satanlara göz açtırılmıyor | Video 10.12.2021 | 15:11
Müge Anlı’da yürekleri yakan olay! 18 yaşındaki Meliha Özsu’nun katili kim? Ceyhan Nehri kıyısında cesedi... 03:43
Müge Anlı'da yürekleri yakan olay! 18 yaşındaki Meliha Özsu'nun katili kim? Ceyhan Nehri kıyısında cesedi... 10.12.2021 | 15:35
Şanlıurfa’da liselilerin okul bahçesinde tekme-tokat kavgası kamerada | Video 02:14
Şanlıurfa'da liselilerin okul bahçesinde tekme-tokat kavgası kamerada | Video 10.12.2021 | 15:23
Trafik dubalı saldırıya maruz kalan o köpek emin ellerde | Video 00:30
Trafik dubalı saldırıya maruz kalan o köpek emin ellerde | Video 10.12.2021 | 15:25
Duvarı delip evi soydular, 15 bin lirayla kayıplara karıştılar | Video 04:17
Duvarı delip evi soydular, 15 bin lirayla kayıplara karıştılar | Video 10.12.2021 | 15:25
Konya’da kafasına poşet geçirilmiş erkek cesedi bulundu | Video 04:04
Konya'da kafasına poşet geçirilmiş erkek cesedi bulundu | Video 10.12.2021 | 15:25
Başakşehir’de 400 bin TL’lik otomobili saniyeler içinde böyle çaldılar | Video 03:11
Başakşehir’de 400 bin TL’lik otomobili saniyeler içinde böyle çaldılar | Video 10.12.2021 | 15:25
Başakşehir’de 400 bin TL’lik otomobili saniyeler içinde çaldılar! O anlar kamerada | Video 03:11
Başakşehir’de 400 bin TL’lik otomobili saniyeler içinde çaldılar! O anlar kamerada | Video 10.12.2021 | 15:12

İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu 32 yaşındaki üniversite öğrencisi Kemal Ahmedenov, kaldığı evde ölü olarak bulundu. Ekipler, hayatını kaybeden öğrencinin ölümü ile ilgili inceleme başlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay saat 22.00'da Fatih Seyyid Ömer Mahallesi Köprülüzade Sokak üzerindeki apartmanın eksi ikinci katında bulunan dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğrencisi olan 32 yaşındaki Kemal Ahmedenov'a arkadaşları ulaşamadı.


Tek başına yaşıyordu, ölü bulundu
Bunun üzerine Kemal Ahmedenov'un evine gelen arkadaşları kapının açılmaması üzerine durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Kocamustafapaşa İtfaiye Amirliğinden gelen ekipler, kapıyı açtıklarında şahsın yerde hareketsiz vaziyette yattığını gördü. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri, durumu olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi. Ekipler, yabancı uyruklu Kemal Ahmedenov'un evinde detaylı inceleme gerçekleştirdi. İnceleme sonucunda şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.


Geniş çaplı inceleme başlatıldı
Olay yerine gelen savcının gerçekleştirdiği kontrollerin ardından şahsın cansız bedeni cenaze aracı ile Adli Tıp Morguna götürüldü. İddiaya göre Kemal Ahmedenov'un önceki gece arkadaşlar ile bir araya gelip eğlendiği öğrenildi. Şahsın evinde yapılan araştırmada da içki şişelerinin bulunduğu öğrenildi. Yaşanan olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA