İstanbul Fatih’te aşırı hız nedeniyle kontrolü kaybeden otomobil yan yattı: 1 yaralı | Video
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İstanbul Fatih’te aşırı hız nedeniyle kontrolü kaybeden otomobil yan yattı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 07:30 sıralarında Fatih Millet Caddesi Fındıkzade Tramvay durağı mevkiinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, 34 DLS 16 plakalı otomobil sürücüsü Kazım Mazı yönetimindeki otomobil, cadde üzerinde aşırı hız nedeniyle kontrolü kaybederek yan yattı. Kazada araç içerisinde tek bulunan sürücü Kazım Mazı olayı gören vatandaşların yardımıyla araç içerisinden çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polisi ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansa bindirerek tedavisi yapılmak üzere İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kaza nedeniyle tek şeride düşürülen trafik akışı otomobilin kaldırılmasıyla normale döndü.