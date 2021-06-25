Video Yaşam İstanbul Fatih'te çarşıda esnafa meydan okuyan şahıs silahla böyle dehşet saçtı! 2 yaralı

İstanbul Fatih'te çarşıda esnafa meydan okuyan şahıs silahla böyle dehşet saçtı! 2 yaralı

İstanbul Fatih'te çarşıda esnafa meydan okuyan şahıs silahla böyle dehşet saçtı! 2 yaralı
25.06.2021 | 09:25

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İstanbul Fatih'te, esnaf Kerim Öztürk, çarşının ortasında bir anda kollarını açarak, esnaf komşularına meydan okuyup onlara doğru tükürdü. Komşularının karşılık vermesi üzerine aralarında yumruklu kavga çıkınca Öztürk belinden çıkardığı silahla ateş ederek 2 kişiyi yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, Beyazıt Bakırcılar Çarşısı'nda önceki akşam yaşandı. Esnaf olduğu çarşıda Kerim Öztürk, bir anda kollarını açarak, esnaf komşuları Mustafa K. ve Ferhat G.'ye meydan okuyup, onlara doğru tükürdü. Bunun ürerine aralarında yumruklu kavga çıktı. Kavga sırasında Kerim Öztürk, belinden çıkardığı silahla rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucunda Mustafa K. karnından, Ferhat G. ise kolundan yaralandı. Merminin kolunu sıyırmasıyla hafif yaralanan Ferhat G.'ye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale ederken, karnından yaralanan Mustafa K. hastaneye kaldırıldı. Kerim Öztürk'ü gözaltına alan polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.


"KENDİMİ SON ANDA İÇERİ ATTIM"
Olayda kolundan yaralanan Ferhat G., "Dün akşam otururken geldi, tükürdü ve küfretmeye başladı. Sonra silahıyla ateş etmeye başladı. Ben kendimi son anda içeri attım. Daha sonra yukarı çıkıp, yukarıdan ateş etmeye başladı. İlk sıktığında kurşun kolumu sıyırdı" dedi


"TÜKÜRÜP TAHRİK EDİYOR"
Görgü tanıklarından Ramazan Korkular, "Buraya gelip oturan iki arkadaşın önüne tükürüp, onları tahrik ediyor. Dükkanın önüne geçerek, haneye tecavüz yaptırmaya çalışıyor. Ama arkadaşlar dükkana girmeyip, neden küfür ettiğini soruyor. Ondan sonra o saldırmaya başlayınca diğer arkadaşlar da saldırıyor. Sonra belindeki silahla ateş ediyor ve yukarı çıkıp sağa sola sıkmaya devam ediyor. İki yaralı var. Biri karnından diğeri kolundan yaralanıyor" diye konuştu.


"YEĞENLERİMİ TAHRİK EDİYOR"
Yaralananların yeğenleri olduğunu söyleyen Zeki Yeşildağ, "Benim yeğenlerim burada oturuyordu. Gelip yeğenlerimin önüne tükürüp, tahrik ediyor. Sonra tartışma çıkınca belindeki ruhsatlı silahla 4 el ateş ediyor ve yeğenlerimi yaralıyor" dedi.


O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA
Çarşının ortasına gelen Kerim Öztürk'ün esnaf komşularına meydan okuması, çıkan yumruklu kavga ve Öztürk'ün silahla ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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