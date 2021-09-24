İstanbul Fatih'te çelik kapı taşıyan kamyon köprü altında sıkıştı
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İstanbul Fatih Aksaray'da çelik kapı taşıyan kamyonet sürücüsü hızla girdiği köprü altında sıkıştı.
Olay Aksaray Namık Kemal Caddesi'nde saat 12.30 sırasında meydana geldi. Kayseri'den İstanbul'a çelik kapı taşıyan 38 AFN 696 plakalı kamyonet sürücüsü girdiği 3.30 metre yükseklik sınırı levhası bulunan köprünün altına sıkıştı. Kamyonet sürücüsü olayda yara almazken, kamyonetin kasasında hasar oluştu. Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Kamyoneti çıkarmak için çalışma başlatıldı.