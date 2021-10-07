İstanbul Fatih'te karakol dibinde uzun namlulu silahlarla çatışma: 2 yaralı

İstanbul Fatih'te Tevfik Fikret Erciyes Polis Merkezi'nin dibinde güpe gündüz vakit uzun namlulu silahlarla çatışma çıktı. Çatışmada baba Ergün T. ve oğlu Emrah T. vurularak yaralandı. Karakolun dibinde yaşanan çatışmaya yıldırım müdahalede bulunan polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılırken, Teksas'ı andıran dehşet anları ise kameralar tarafından işte böyle görüntülendi.