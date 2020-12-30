İstanbul Fatih'te skandal tekne partisine polis baskını | Video
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İstanbul Fatih'te, polis bir teknede yapılan partiye baskın düzenledi. Partiye katılan 41 kişiye toplam 129 bin 150 lira para cezası kesildi.
İstanbul'da Fatih'in Balat Mahallesi'nde polis ekipleri, sabah saat 06.00 sıralarında bir kaç kişinin limana bağlı olan tekneye çıktığını tespit etti. Durumdan şüphelenen polis ekipleri, tekneye baskın düzenledi. Yapılan baskında teknedeki 41 kişinin, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak parti düzenlediği ortaya çıktı. Koronavirüs tedbirlerine ihlal eden kişilere toplam 129 bin 150 lira para cezası kesildi.