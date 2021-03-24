İstanbul Fatih'teki çöp poşetli kavga kamerada | Video
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İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 2 kişi arasında kavga çıktı. Taraflardan biri, diğerinin kafasına elindeki çöp dolu poşetle vurdu. Kavga anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, önceki gün sabah saatlerinde Haseki Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu 2 kişi arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine biri, diğerinin üzerine doğru koştu. Üzerine gelindiğini gören kişi de, elindeki çöp dolu poşetle onun kafasına vurdu. Yumruklaşmaya başlayan kişileri, çevredeki vatandaşlar araya girerek ayırdı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.