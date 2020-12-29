İstanbul Galata Köprüsü'nden atlayan kişi kurtarıldı | Video
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İstanbul Galata Köprüsü'nden atlayarak intihar girişiminde bulunan kişi deniz polisi tarafından kurtarıldı. Denizden çıkartılan kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay, saat 21.30 sıralarında Galata Köprüsü üzerinde yaşandı. İddiaya göre, S.H (30) köprünün korkuluklarına çıkarak kendini denize attı. Atladığını görenlerin bildirmesi üzerine deniz polisi harekete geçti. Ekipler, kısa sürede S.H.'ye ulaşarak onu kurtardı. Karaköy İskelesi'ne çıkarılan S.H. ambulansla hastaneye kaldırıldı. S.H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.