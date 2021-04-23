İstanbul Galata Köprüsü'nden denize itilen şahıs hayatını kaybetti
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Olay, Eminönü'nde Kadıköy iskelesi ile Galata Köprüsü kesişiminde saat 19.25 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sahilde bir kişinin denize itildiği ve çevredeki kişilerin kurtarmaya çalıştığı ihbarını alan polis ekipleri, deniz polisi, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri ile birlikte olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, polis tarafından denizden çıkarılan Ahmet Uzun'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Çevredeki kişi ve görgü tanıklarından bilgi alan polis, Uzun?un zihinsel engelli olduğu iddia edilen Serkan A. tarafından ayaklarından tutularak denize itildiği bilgisini aldı. Uzun?un cansız bedeni incelemelerin ardından morga kaldırıldı.