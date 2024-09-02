İstanbul Galataport'ta garsonların darp ettiği iş insanı silahla ateş açtı! 02.09.2024 | 13:31 İstanbul Beyoğlu'nda Galataport AVM'deki restoranda müşteri ile garson arasında 'çayın geç gelmesi' nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahını çıkaran iş insanı havaya ateş etti. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi'nde Galataport alışveriş merkezindeki bir restoranda cumartesi akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, eşi ve çocuğuyla bir kafeye giden iş insanı E.E, çay ve su siparişi verdi. Ancak siparişin geç gelmesi nedeniyle garsonlarla arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönünce 6 garson iş insanını darp etti. E.E. yanındaki silahı çıkararak havaya ateş etti.

O ANLAR KAMERADA

Kafede yaşanan tartışma ve iş insanının silahını çıkarması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kafede oturan iş insanı ile garsonların tartışması görülüyor. Daha sonra da silah sesi duyulunca çevredekiler uzaklaşıyor. İş insanı kafenin bahçesine çıkınca tartışma kavgaya dönüyor. İş insanı burada da darp edilince belindeki silahını çıkarıyor.