Video Yaşam İstanbul güne yağmurla uyandı

İstanbul güne yağmurla uyandı

İstanbul güne yağmurla uyandı
06.07.2021 | 08:48

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İstanbul'da sabahın erken saatlerinde sağanak yağış etkili oluyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı yağış uyarılarının ardından Avrupa yakasında sağanak yağış etkili oluyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan yağış, bölgesel olarak etkili olurken trafik yoğunluğu yüzde 58'lerde seyrediyor.

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