Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:12
İstanbul güne yağmurla uyandı, trafik yüzde 51'e ulaştı | Video 18.04.2022 | 08:43
00:38
Jandarmadan kaçak cep telefonu operasyonu | Video 18.04.2022 | 08:42
00:39
Jandarmadan kaçak telefon operasyonu | Video 18.04.2022 | 09:06
02:38
Futbol sahasında kahreden ölüm! Bir anda yere yığıldı | Video 18.04.2022 | 08:45
01:49
Fethiye'de kan donduran cinayet! Ev arkadaşını çekiçle öldürdü | Video 18.04.2022 | 08:40
00:21
Motosikletli gençlerden yürekleri ağza getiren hareket | Video 17.04.2022 | 16:35
02:45
05:16
Villada bulunan beyaz kaplan, Gaziantep'te koruma altına alındı | Video 17.04.2022 | 15:34
02:32
02:51
06:20
10 yıllık '25 milyon lira yazılı' çek, varisleri şoke etti | Video 17.04.2022 | 14:57
01:49
01:41
00:40
01:40
Avcılar'da kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheli yakalandı | Video 17.04.2022 | 12:46
04:09
Temizlik görevlisi, bulduğu 45 bin lirayı sahibine verdi | Video 17.04.2022 | 11:53
06:15
Çocuklara camiyi sevdirmek isteyen imamdan 'market' yöntemi | Video 17.04.2022 | 11:30
04:14
06:51
01:28
Hırsızlık şüphelisini sokak ortasında tekme tokat dövdüler | Video 17.04.2022 | 11:22
İstanbul'da hafta boyunca sürmesi beklenen yağmur, sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde etkisini göstermesi beklenen yağmurlu hava ile ilgili uyarılarda bulunmuştu. Hafta boyunca yurt genelinde etkili olması beklenen yağmur sabah saatlerinde de İstanbul'da etkisini göstermeye başladı.
Haftanın ilk iş gününe yağmurla uyanan vatandaşlar mesailerine yetişmek için yoğun insan ve araç trafiği oluşturdu.
Yağışlı hava nedeniyle kent genelinde oluşan trafik yoğunluğu yüzde 50'yi geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Uygulamasındaki veriye göre kentte trafik yoğunluğu yüzde 51 olarak ölçüldü.
Yağmurlu havanın hafta boyunca süreceği ve belirli aralıklarla şiddetini arttırarak devam edeceği öğrenildi.