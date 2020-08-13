Video Yaşam İstanbul Güngören'de 100 bin liralık hırsızlık kamerada | Video

İstanbul Güngören'de 100 bin liralık hırsızlık kamerada | Video

İstanbul Güngören'de 100 bin liralık hırsızlık kamerada | Video
13.08.2020 | 10:16

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İstanbul Güngören'de bir tekstil mağazasına gelen maskeli 4 hırsız kısa süre için mağazadan yaklaşık 100 bin liralık malzeme çaldı. Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamarasına yansıdı.

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Olay, Nesih Özmen Mahallesi'nde 25 Temmuz'da sabah 07.00 sıralarında meydana geldi. Bir panelvan araçla mağazaya gelen 4 kişiden 3'ü levye yardımıyla tekstil mağazasının kapısını açtı. 1 kişi ise dışarıda bekledi. İş yerine giren 3 hırsız, paketlenmiş olan tekstil ürünlerini araca yükledi. Kısa sürede yaklaşık 100 bin liralık tekstil ürünü çalan 4 hırsız geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.


HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Yaşanan hırsızlık bölgedeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, panelvan bir araçla mağazanın önüne gelen hırsızlar bir yandan levyeyle mağazanın kapısını açmaya çalışırken bir yandan da güvenlik kamerasının açısını değiştirmeye çalışıyor. Kapıyı açan hırsızlar, kısa sürede tekstil ürünlerini geldikleri araca yükleyerek olay yerinden kaçıyor.

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