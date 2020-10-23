Video Yaşam İstanbul Güngören'de Galatasaray Ultraslan tribün liderinin öldürüldüğü silahlı saldırı kamerada | Video

İstanbul Güngören'de Galatasaray Ultraslan tribün liderinin öldürüldüğü silahlı saldırı kamerada | Video

İstanbul Güngören'de Galatasaray Ultraslan tribün liderinin öldürüldüğü silahlı saldırı kamerada | Video
23.10.2020 | 10:55

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İstanbul Güngören'de Ultraslan tribün liderlerinden 'İkiz Gökhan' olarak tanınan Gökhan Osman'ın öldürüldüğü ve iki kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Olay, 17 Ekim 2019'da Güngören Abdi İpekçi Caddesi'ndeki kahvehanenin önünde yaşandı. Kahvehane önünde oturan kişiler, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Ultraslan tribün liderlerinden 'İkiz Gökhan' olarak tanınan Gökhan Osman, Osman S. Ve Güney B. yaralandı. Ağır yaralı olarak Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gökhan Osman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, motosikletteki iki kişi kahvehanenin önünden geçtiği sırada arka kısımda oturan kişi, kahvehane önündeki kişilere silahla 3 kez ateş ederek uzaklaşıyor. Açılan ateş sonucu yaralanan bir kişi yere düşüyor.

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