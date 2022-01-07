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İstanbul Güngören'de serbest bırakılan taciz şüphelisine evinin önünde dayak

İstanbul Güngören'de serbest bırakılan taciz şüphelisine evinin önünde dayak

07.01.2022 | 09:02

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İstanbul Güngören'de takip ettiği iş arkadaşını evinin girişinde taciz ettiği iddia edilen ve gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli, genç kızın yakınları tarafından darbedilerek yaralandı.

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Merkez Mahallesi'nde, önceki gün, iddiaya göre İbrahim H.D., takip ettiği iş arkadaşını evinin girişinde taciz etti. Genç kadının bağırması üzerine İbrahim H.D. mahalle sakinleri tarafından yakalanıp, darbedildikten sonra çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli İbrahim H.D., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Taciz edildiği iddia edilen genç kadının yakınları, akşam saatlerinde serbest kalan şüphelinin evinin önüne geldi. Burada bir süre bekleyen grup, gelince yakaladıkları İbrahim H.D.'yi dövmeye başladı. Çevredekilerin araya girmesiyle yaralı olarak kurtarılan İbrahim H.D., çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelinin hastanedeki tedavisi sürerken polis soruşturmayı sürdürüyor.

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