İstanbul Hadımköy'de ortadan kaybolan 3 kız çocuğu bulundu

İstanbul Hadımköy'de evlerinden ayrıldıktan sonra Avcılar'a gelen 3 kızın Denizköşkler Mahallesi'ndeki sahil kesimindeki İBB tuvaletinde görünmesinden sonra bölgede çalışmalar yoğunlaştırıldı. Akşam saatlerinde bu çalışmalar sonuç verirken 3 kızın bir süre Küçükçekmece yan yolu girişindeki lunaparka girdikleri burada bir süre dolaştıkları belirlendi. Ekipler bölgede yoğunlaşırken parkın hemen alt tarafında görülen 3 kız alınarak Arnavutköy'e götürüldü.

Lunapark işletmecisi Ömer Faruk Güler, eğlence yerinde görüntü kaydı yaptıklarını ancak her gün binlerce kişi girip- çıktığını belirtirken kayıp üç kızı görüp polise haber veremedikleri için üzgün olduğunu ancak, bulundukları için sevinç duyduklarını söyledi. Güler, bulunan kızların istedikleri takdirde aileleri ile birlikte onları konuk edebileceklerini ekledi.