Video Yaşam İstanbul Halıcıoğlu mevkiinde haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu oluştu | Video
İstanbul Halıcıoğlu mevkiinde haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu oluştu | Video

İstanbul Halıcıoğlu mevkiinde haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu oluştu | Video

20.11.2023 | 08:28

İstanbul Halıcıoğlu mevkiinde haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu oluştu.

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