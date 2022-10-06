İstanbul-Hatay seferini yapan uçağın iniş sırasında lastiği patladı | Video

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Hatay seferini yapan uçağın iniş sırasında lastiğinde patlama meydana geldi. Panik yaşayan yolcular uçaktan tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, 02.55'te meydana gelen olayda, Türk Hava Yolları'nın uçağının lastiği iniş sırasında patladı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün Twitter'dan yaptığı açıklamada, uçağın lastiğinin patlamasından dolayı aşırı ısınma meydana geldiğini, itfaiye ekiplerinin olaya hızlıca müdahale edip, yolcuları güvenli şekilde uçaktan tahliye edildiğini belirtti.

Yahya Üstün açıklamasında şunları kaydetti:

"TK2256 sefer sayılı İstanbul (IST) - Hatay (HTY) seferinde uçağımızın iniş sırasında lastiği patlamıştır. Bu patlamaya bağlı olarak uçağın iniş takımlarından birinde aşırı ısınma meydana gelmiş ve itfaiye ekipleri iniş sonrası duruma hızlı şekilde müdahale ederek soğutmayı sağlamışlardır. Misafirlerimiz ve ekiplerimiz güvenli şekilde uçaktan tahliye edilmiştir. Sağlık durumlarında bir sorun yoktur."