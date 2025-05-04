İstanbul Havalimanı yolunda motosiklet sürücüsünün tehlikeli hareketleri kamerada | Video
İstanbul Havalimanı yolunda seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsünün tehlikeli hareketleri yürekleri ağıza getirdi. Motosiklet sürücüsünün makas attığı, ön kaldırdığı ve emniyet şeridini kullanarak ilerlediği tehlikeli anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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