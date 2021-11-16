İstanbul Havalimanı yolunda pes dedirten görüntüler!

Hasdal İstanbul Havalimanı yolunda 3 sürücü, 1 cip 2 otomobil olan araçlarını yan yana durdurup trafiği kapatarak, yarış startı verdi. Trafikteki diğer sürücülere makas atılarak yapılan yarış arkadaki bir sürücü tarafından saniye saniye görüntüledi.

Hasdal İstanbul Havalimanı yolunda dün öğle saatlerinde bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, İstanbul Havalimanı istikametinde ilerleyen 1'i cip 2'si otomobil 3 lüks araç, sürücüleri tarafından yolun ortasında durduruldu. Sürücüler araçlarıyla yan yana gelerek trafiği kapatıp yarış startı verdi. Yoldaki araçlara makas atarak ilerleyen araçlardan, üstü açık olanın sürücüsü, kendilerini görüntüleyen sürücüye el hareketi yaparak tepki gösterdi. Araçlar daha sonra gözden kayboldu.