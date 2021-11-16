Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:26
Apartman görevlisi pandemide ‘Go kart’ arabası yaptı 16.11.2021 | 10:44
02:17
Gümüşhane'de iki araç tünelde kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı 16.11.2021 | 11:09
01:49
23:15
00:48
Rize'de 11 yaşındaki kız çocuğuna kamyonet böyle çarptı | Video 16.11.2021 | 10:59
00:27
Erkan Petekkaya, eşi Didem Petekkaya'nın doğum gününü böyle kutladı | Video 16.11.2021 | 10:44
03:54
Kilis’te ulaşımda motosiklet tercih ediliyor 16.11.2021 | 10:19
01:54
'Truva’nın atı olur da iti olmaz mı' dedi ve tahtadan köpek yaptı 16.11.2021 | 10:24
03:32
Babasını satırla öldürdü, "Oyun oynuyorduk" dedi | Video 16.11.2021 | 10:31
05:44
01:08
00:59
İstanbul Havalimanı yolunda pes dedirten görüntüler! 16.11.2021 | 10:21
05:44
00:37
Elazığ’da 210 kilo esrar, 1 kilo skunk ele geçirildi 16.11.2021 | 10:11
07:08
Yüksekova’da korkutan yangın! | Video 16.11.2021 | 09:45
03:40
Bursa'da zeytinyağı için yağhanelerde mesai başladı | Video 16.11.2021 | 09:44
00:53
Nusaybin'de silahlı sopalı kavga: 1 yaralı 16.11.2021 | 09:51
01:26
Pazarda hırsızlık yaparken yakalandılar, esnafa saldırdılar | Video 16.11.2021 | 09:43
01:18
Esenyurt’ta taksici fazla para istedi, demir sopa ile tehdit etti | Video 16.11.2021 | 09:43
02:37
Randevulaştığı eski sevgilisi tarafından vuruldu! 16.11.2021 | 09:13
Hasdal İstanbul Havalimanı yolunda 3 sürücü, 1 cip 2 otomobil olan araçlarını yan yana durdurup trafiği kapatarak, yarış startı verdi. Trafikteki diğer sürücülere makas atılarak yapılan yarış arkadaki bir sürücü tarafından saniye saniye görüntüledi.
Hasdal İstanbul Havalimanı yolunda dün öğle saatlerinde bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, İstanbul Havalimanı istikametinde ilerleyen 1'i cip 2'si otomobil 3 lüks araç, sürücüleri tarafından yolun ortasında durduruldu. Sürücüler araçlarıyla yan yana gelerek trafiği kapatıp yarış startı verdi. Yoldaki araçlara makas atarak ilerleyen araçlardan, üstü açık olanın sürücüsü, kendilerini görüntüleyen sürücüye el hareketi yaparak tepki gösterdi. Araçlar daha sonra gözden kayboldu.