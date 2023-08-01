İstanbul Havalimanı’nda 1 milyon lira değerinde kaçakçılık operasyonu | Video
İstanbul Havalimanı'nda durdurulan şüpheli 3 kişinin valizinde yapılan aramada, Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmak istenen 1 milyon lira değerinde çok sayıda parfüm, elektronik sigara ve teknolojik cihazlar bulundu.
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