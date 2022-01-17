İstanbul Havalimanı'nda 15 milyon TL'lik kaçak ilaç operasyonu | Video

İstanbul Havalimanı'nda ilaç kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. 2 kişinin gözaltına alındığı operasyonda yasa dışı yollarla Libya ve Rusya'ya götürülmek istenen piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL'lik 7 bin kutu ilaç ele geçirildi.