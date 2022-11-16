İstanbul Havalimanı'nda bebek kıyafetlerine emdirilmiş 14 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video
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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı’nda bebek kıyafetlerine emdirilmiş şekilde 14 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi. Yapılan testte eşyalarda metamfetamin türü uyuşturucu tespit edildi. Daha sonra kimyasal yöntemlerle ayrıştırılacak olan metamfetaminin eşyalara emdirilerek, gizlenmeye çalışıldığı anlaşıldı.