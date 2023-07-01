İstanbul Havalimanı'nda dönüş yoğunluğu başladı | Video
Kurban Bayramı tatilinin bitmesine iki gün kala İstanbul Havalimanı’nda dönüş yoğunluğu başladı. Açık ve kapalı olmak üzere 40 bin araç kapasiteli İstanbul Havalimanı otoparkı da yoğunluktan etkilenerek doldu.
40 BİN KAPASİTELİ OTOPARK DOLDU
Kurban Bayramı nedeniyle şehir dışına çıkan vatandaşlar araçlarını İstanbul Havalimanı otoparkına bıraktı. Yoğun talep nedeniyle 40 bin araç kapasiteli otopark dolarken, bazı yolcular araçlarını park etmek için bir süre tur atmak zorunda kaldı. Öte yandan havalimanı yetkilileri dönüş yoğunluğu nedeniyle önlem alırken, İstanbul Havalimanı'nda bugün ve yarın tüm zamanların yolcu ve uçuş rekorunun kırılması bekleniyor.
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