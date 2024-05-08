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Video Yaşam İstanbul Havalimanı’nda gövdesi üzerine iniş yapan uçağın pilotu ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı | Video
İstanbul Havalimanı’nda gövdesi üzerine iniş yapan uçağın pilotu ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı | Video

İstanbul Havalimanı’nda gövdesi üzerine iniş yapan uçağın pilotu ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı | Video

08.05.2024 | 12:22

İstanbul Havalimanı’nda gövdesi üzerine inen kargo uçağının pilotu ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı. Kule ile yapılan konuşmada pilot, iniş takımlarının açılmadığı için havada tur attığını ve kulenin bu durumu görmesi için yakın geçtiğini söylüyor.

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İstanbul Havalimanı'nda Fedex Havayolları'na ait kargo uçağının ön iniş takımları açılmayınca gövde üzerine piste iniş yaptı. İniş sırasında sürtünmenin etkisiyle kısa süreliğine alevlere teslim olan uçak ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, pilot ile kule arasındaki konuşma kayıtları ortaya çıktı.
Piste inmeye çalıştığı esnada ön takımlarının açılmadığı için pisti pas geçen pilot durumu kuleye bildirdi. Onay aldıktan sonra havada birkaç tur atan Fedex kargo uçağı daha sonra kulenin bu durumu görmesi için yakından geçeceğini belirtiyor. Bunun üzerine kuleden onay alan pilot, uçak ile alçak geçiş yaparak kulenin görebileceği şekilde geçiyor. Daha sonra iniş için hazırlanan pilot, ön iniş takımları açılmayınca bu sefer uçağı gövdesinin üzerine piste indiriyor.
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