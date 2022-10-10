Video Yaşam İstanbul Havalimanı’nda külçe altın operasyonu | Video
İstanbul Havalimanı’nda külçe altın operasyonu | Video

İstanbul Havalimanı’nda külçe altın operasyonu | Video

10.10.2022 | 14:07

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İstanbul’a Dubai’den yasa dışı yollarla külçe altın getiren şahıslar İstanbul Havalimanı’nda yakalandı. Bir şahsın valizinde her biri 1 kg ağırlığında 3 adet külçe altın, 74 bin 600 dolar ele geçirildi.

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Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir süre önce Dubai şehrine giden N.Ç. ve T.C.İ. isimli şahısların kaçak yollarla Türkiye'ye külçe altın getirdikleri ve bu şahıslarla birlikte İ.Y. isimli şahsın yasa dışı bahis organize ettikleri belirledi. 29 Eylül günü yeniden Dubai şehrine giden şahısların 8 Ekim günü tekrar hava yoluyla İstanbul'a gelecekleri tespit edildi. Çalışmaların devamında 08 Ekim günü gece saatlerinde uçakları iniş yapan N.Ç, T.C.İ, İ.Y. isimli şahıslarla birlikte Ü.G.Ç. isimli şahıslar İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. N.Ç. isimli şahsın valizinde yapılan kontrolde; her biri 1 kg ağırlığında 3 adet külçe altın, 74 bin 600 dolar, 209.785 BAE Dirhemi ele geçirildi. 8 Ekim günü adliyeye sevk edilen Ü.G.Ç, T.C.İ. ve İ.Y. isimli şahıslar adli makamlarca serbest bırakılırken, N.Ç. isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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