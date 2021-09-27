Video Yaşam İstanbul Havalimanı’nda peş peşe uyuşturucu operasyonları | Video

İstanbul Havalimanı’nda peş peşe uyuşturucu operasyonları | Video

İstanbul Havalimanı’nda peş peşe uyuşturucu operasyonları | Video
27.09.2021 | 12:43

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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanında peş peşe gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda şüpheli görülerek aranan yolcuların bagajlarında ve kargo gönderileri içerisinde gizlenen toplam 46,5 kilogram uyuşturucu madde ile 109 bin 200 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

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İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince havalimanına gelen yolcular ve kargo gönderileri uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında analiz edildi. Yapılan analizde farklı uçaklarla Türkiye'ye gelen üç yolcu ve iki kargo gönderisi riskli olarak değerlendirildi. Söz konusu uçakların havalimanına inişinin ardından Gümrük Muhafaza ekipleri harekete geçti. Öncelikle şüpheli yolcular gözetim altına alınırken beraberindeki bagajlar da kontrol için ayrıldı.

VALİZ TABANINDAKİ GİZLİ BÖLMEDE UYUŞTURUCU BULUNDU
Gerçekleştirilen ilk operasyonda, Güney Amerika'dan gelen iki yolcunun valizlerinin x-ray cihazı ve narkotik dedektör köpeklerle yapılan kontrollerde iki valizin tabanında gizli bölme tespit edildi. Açılarak aranan gizli bölmelerde iki paket içerisinde toplam 8 kilo 130 gram uyuşturucu bulunduğu saptandı. Toz haldeki uyuşturucudan alınan numunenin uyuşturucu ve kimyasal madde test cihazı ile yapılan analizinde kokain olduğu anlaşıldı. Öte yandan farklı tarihlerde tespit edilen üç yolcu görünümlü kuryenin bagajlarında ise toplam 11,5 kilogram kokain ele geçirilerek yaklaşık 20 kilogram kokain yakalanmasına imza atıldı.

Havalimanındaki diğer bir uyuşturucu operasyonunda ise Doğu Asya'dan gelen şüpheli bir yolcunun beraberindeki 4 valiz mercek altına alındı. Önce x-ray cihazı daha sonra da dedektör köpeklerle kontrol edilen valizlerde, toplam 23 kilo 800 gram ağırlığında Tayvan sakızı cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

ÇİKOLATA VE AROMALI ÇAY KUTULARINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Gümrük Muhafaza ekiplerince uyuşturucu kaçakçılarının yalnızca yolcuları değil kargo gönderilerini de paravan olarak kullandığı saptandı. Bunun üzerinde havalimanı kargo terminalindeki gönderiler arasında narkotik dedektör köpekle kontroller yapıldı. Dedektör köpeğin içerisinde aromalı çay ve içecekler bulunduğu beyan edilen gönderilere tepki vermesi üzerine açılarak aranan kolilerin içerisinde toplam 109 bin 200 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

UZAK DOĞU'DAN GELEN GÖNDERİDE BONZAİ HAMMADDESİ SAPTANDI
Kargo terminalinde gerçekleştirilen son operasyonda ise Uzak Doğu'dan gönderilen bir gönderi Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkatini çekti. Yapılan analiz sonucu riskli bulunan koliye narkotik dedektör köpekleri tepki vermesi üzerine açılarak aranan pakette toplam 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan analizde uyuşturucunun bonzai hammaddesi olduğu saptandı.

Yapılan operasyonlara ele geçirilen uyuşturuculara ilişkin yürütülen soruşturmalar devam ederken şüphelilerden 9 kişi gözaltına alındı. Söz konusu şüphelilerden 7'si ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü (KİM) personellerince cezaevine teslim edildi.

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