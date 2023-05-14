İstanbul Havalimanı’nda seçim yoğunluğu: 20 bin vatandaş oy kullandı | Video
Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan vatandaşların İstanbul Havalimanı’nda oy verme işlemine devam ediliyor. Yoğunluğun yaşandığı İstanbul Havalimanı’nda bugüne kadar 20 bin vatandaş kullandı.
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