Video Yaşam İstanbul Havalimanı'nda transit kargo paketlerinden hırsızlık yapan şahıslar tutuklandı
İstanbul Havalimanı'nda transit kargo paketlerinden hırsızlık yapan şahıslar tutuklandı

İstanbul Havalimanı'nda transit kargo paketlerinden hırsızlık yapan şahıslar tutuklandı

13.11.2021 | 12:10

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

TEM’de kaza: 3 yaralı 01:46
TEM’de kaza: 3 yaralı 13.11.2021 | 11:39
İstanbul Havalimanı’nda transit kargo paketlerinden hırsızlık yapan şahıslar tutuklandı 01:01
İstanbul Havalimanı'nda transit kargo paketlerinden hırsızlık yapan şahıslar tutuklandı 13.11.2021 | 12:10
İstanbul Eyüpsultan’da İETT otobüsü arıza yaptı, trafik felç oldu 00:52
İstanbul Eyüpsultan'da İETT otobüsü arıza yaptı, trafik felç oldu 13.11.2021 | 12:10
SON DAKİKA: Instagram fenomeni Simge Barankoğlu neden tutuklandı? Yeşim Aydın’da... 00:15
SON DAKİKA: Instagram fenomeni Simge Barankoğlu neden tutuklandı? Yeşim Aydın'da... 13.11.2021 | 12:01
SON DAKİKA: Samuray kılıcıyla öldürülen Mimar Başak Cengiz’in son mesajları ortaya çıktı! 00:11
SON DAKİKA: Samuray kılıcıyla öldürülen Mimar Başak Cengiz'in son mesajları ortaya çıktı! 13.11.2021 | 11:41
Diyarbakır’da 17 yaşındaki gencin ölümünde 9 tutuklama! 05:42
Diyarbakır'da 17 yaşındaki gencin ölümünde 9 tutuklama! 13.11.2021 | 11:33
Ankara’da otobüs durağındaki cinayetin sebebi kan davası çıktı 00:37
Ankara'da otobüs durağındaki cinayetin sebebi kan davası çıktı 13.11.2021 | 11:17
Kesikbaş cinayetinde müebbet almıştı! 18 yıl sonra yakalandı 00:19
Kesikbaş cinayetinde müebbet almıştı! 18 yıl sonra yakalandı 13.11.2021 | 11:13
SON DAKİKA: Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz’in nişanlısından yürek yakan açıklama 06:45
SON DAKİKA: Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından yürek yakan açıklama 13.11.2021 | 10:33
İETT otobüslerini kaymakama şikayet etti 02:01
İETT otobüslerini kaymakama şikayet etti 13.11.2021 | 09:46
Antalya’da kuyumcu çalışanının öldürüldüğü silahlı soygunun yeni görüntüleri ortaya çıktı 04:17
Antalya'da kuyumcu çalışanının öldürüldüğü silahlı soygunun yeni görüntüleri ortaya çıktı 13.11.2021 | 09:36
Diyarbakır’da husumetli iki grup arasında silahlı çatışma! 1’i ağır, 4 yaralı 01:26
Diyarbakır'da husumetli iki grup arasında silahlı çatışma! 1’i ağır, 4 yaralı 13.11.2021 | 09:22
Lüks villaların inşaatlarını soyan hırsızlara suçüstü! 00:57
Lüks villaların inşaatlarını soyan hırsızlara suçüstü! 13.11.2021 | 09:09
Benzin istasyonundan aküleri çaldı! Taksiye binerek kaçtı! 00:22
Benzin istasyonundan aküleri çaldı! Taksiye binerek kaçtı! 13.11.2021 | 09:10
Uygulama noktasından kaçan kamyonun kasasında 91 düzensiz göçmen yakalandı | Video 01:15
Uygulama noktasından kaçan kamyonun kasasında 91 düzensiz göçmen yakalandı | Video 12.11.2021 | 16:38
Bitlis’te 91 düzensiz göçmen yakalandı 01:15
Bitlis’te 91 düzensiz göçmen yakalandı 12.11.2021 | 16:37
Kıskandığı sevgilisini öldürüp kuyuya attı | Video 02:07
Kıskandığı sevgilisini öldürüp kuyuya attı | Video 12.11.2021 | 16:20
Son dakika! Yeni görüntüler ortaya çıktı! Başak Cengiz’i öldürmeden önce kılıçla yarım saat sokakta dolaşmış | Video 00:40
Son dakika! Yeni görüntüler ortaya çıktı! Başak Cengiz'i öldürmeden önce kılıçla yarım saat sokakta dolaşmış | Video 12.11.2021 | 16:19
Manisa’da 3 aracın karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı | Video 02:44
Manisa’da 3 aracın karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı | Video 12.11.2021 | 16:06
Ahtapotun ekmek mücadelesi | Video 03:13
Ahtapotun ekmek mücadelesi | Video 12.11.2021 | 15:36

İstanbul Havalimanında kameraların görmediği yerlerde kargo paketlerini açarak içerisinden toplam 16 bin dolar değerinde cep telefonu çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4’ü tutuklanırken 1 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Havalimanı yetkilileri kargo paketlerinden bazılarının açıldığını ve içinde çok sayıda cep telefonlarının çalındığını söyleyerek polise şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Ekipler, yaptıkları çalışmada yer hizmetlerini yürüten taşeron firmalarda çalışan bazı şüphelilerin transit paketleri kameraların görmediği yerlerde açıp içinden cep telefonlarını çaldığını ve paketi kapattıklarını tespit etti. Ekipler, yapmış olduğu şahısları tespit etmek için teknik ve fiziki takip başlattı. Bunun sonuncumda kimliği tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.


Toplam 16 bin dolar değerinde telefon çalmışlar
Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, havalimanında yer hizmetlerini yürüten taşeron firmalarda çalışan 5 kişi olan Taha S.(24), Hikmet B.(34), Fatih T.(28), Selami Ç.(31) ile Volkan G.(33) gözaltına aldı. Şahısların çaldıkları telefonların değer ise 16 bin dolar olduğu öğrenildi.


Tutuklandılar
Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Taha S., Hikmet B., Fatih T., Selami Ç. tutuklandı. Volkan G. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Öte yandan transit paket aracı güvenlik kameralarıma yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA