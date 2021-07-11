İstanbul Havalimanı’nda uçuşların artmasıyla terminal otelindeki doluluk yüzde 70’lere çıktı | Video

1 Temmuz’dan itibaren normalleşmenin başlamasıyla birlikte İstanbul Havalimanı’nda uçuşların da artmasına paralel olarak havalimanı otelinde doluluk oranı yüzde 70’lere çıktı. Turizmin canlanmasıyla birlikte doluluğun yüzde 85’e kadar çıkması bekleniyor.

Pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri olan havacılık ve turizm sektörü, kademeli açılma sürecinin akabinde 1 Temmuz'dan itibaren normalleşmeye geçilmesiyle birlikte büyük bir ivme yakaladı. Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı konumundaki İstanbul Havalimanı'nda da uçuşların artmasıyla birlikte terminal içerisinde bulunan havalimanı otelinde doluluk oranları ciddi oranda arttı.

"DOLULUĞU NEREDEYSE İKİ KATINA ÇEKME DURUMUNA GELDİK"

Basın mensuplarıyla havalimanındaki otelde değerlendirme toplantısında bir araya gelen Yotel İstanbul Havalimanı Genel Müdürü Bora Göymen, Covid-19 nedeniyle doluluk oranlarının yüzde 30'lara kadar düşmesinin ardından kademeli normalleşmeyle birlikte havalimanı otelinde bu oranı Türkiye ortalamasının neredeyse iki kat üzerine çıkardıklarını belirtti. Göymen, "2020 yılında pandeminin başlamasıyla beraber İstanbul ve Türkiye genelinde yüzde 60'lara kadar azalma gösterdi. Yani yüzde 75 doluluklardan yüzde 30'lara kadar düşmüştü. Biz de aynı doluluğu göstermiştik. Fakat biz İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla beraber çok yüksek bir ivme kazanarak doluluğumuzu oldukça iyi duruma getirdik. İstanbul ve Türkiye'nin devam ettirdiği yüzde 35'leri kısa zamanda yüzde 50'lere çektik. 2020 yılında yüzde 50-60 doluluklar yakalayarak şehrin 30-35'lerde götürdüğü doluluğu neredeyse iki katına çekme durumuna geldik" değerlendirmesinde bulundu.

"DOLULUĞUMUZU İKİNCİ 6 AYDA YÜZDE 85'E KADAR ÇIKARACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"

Yılsonu beklentilerinin yüzde 85 doluluk oranına ulaşmak olduğunu kaydeden Göymen, "2021 yılında tamamen açılma yani 1 Temmuz'a kadar turizm sektörü maalesef yüzde 35'lerde kalmış ve yükselmemiş. Biz 2021 yılına başladığımızda ilk 6 ayımıza baktığımızda yüzde 70 doluluğumuz var. Dolayısıyla bu çok ciddi bir doluluk diye düşünüyorum. Biz geçiş havalimanı olduğumuz için doluluğumuzu rahatlıkla yüzde 70'e çektik. İlk 6 ayı öyle tamamladık. Yotel grubu olarak İstanbul oteli çok başarılıydı. 18 otel arasında bir numaralı otel olarak o zaman da bayrağı taşıyorduk, şu anda da rahatlıkla onu söyleyebilirim. Dünyadaki bütün otellerimiz hemen hemen açıldı. Doluluklar çok hızlı bir şekilde yükselmiyor fakat Türkiye için rahatlıkla söyleyebiliriz, özellikle İstanbul için. 1 Temmuz'dan sonra da bu ivme hızlı bir şekilde yukarı gitti diyebiliriz. Aşılamanın başarısı devam ettiği sürece ve yurt dışından turistler özellikle Rusya bölgesinden turistler gelmeye devam ettiği sürece bu şekilde ivme yükselecek ve uzayarak devam edecektir. Normalde sezon eylül-ekim gibi biterdi ama bu biraz daha uzayabilir ve daha iyi bir duruma gelebilir. Uçaklar artıyor, turist sayısı artıyor. Biz de ilk 6 ayda yaptığımız yüzde 70 doluluğumuzu ikinci 6 ayda yüzde 85'e kadar çıkaracağımızı düşünüyoruz. Bu da iyi bir doluluk diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

EN ÇOK AMERİKALI VE RUS TURİSTLER KONAKLIYOR

İstanbul Havalimanı'ndaki oteli en çok Amerikalı ve Rus turistlerin tercih ettiğini belirten otelin Genel Müdürü Bora Göymen, "Şu anda iki otelimiz için de yine Amerika pazarı oldu. Çünkü hava otelimizdeki misafir portföyüyle kara tarafındaki farklı oluyordu genelde. Ama Amerika şu anda iki tarafta da birinciliğe yükseldi. Arkasından Rusya, Ukrayna geliyor. İngiltere onların da arkasından geliyor ve diğer Avrupa ülkeleri var. Kara tarafında bu sene sadece ikinci sıraya Türkiye'yi yerleştirerek değiştiriyoruz. Dolayısıyla kara tarafında Amerika, Türkiye, Rusya, oluyor. Hava tarafında Amerika, Rusya, Ukrayna diye devam ediyoruz" dedi.