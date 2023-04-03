Video Yaşam İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu: Hamur karma makinesinden kokain çıktı | Video
İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu: Hamur karma makinesinden kokain çıktı | Video

İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu: Hamur karma makinesinden kokain çıktı | Video

03.04.2023 | 11:23

İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda hamur karma makinesinin altına gizlenmiş 42 kilogram kokain ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin risk analizi kapsamında İstanbul Havalimanı kargo biriminde gerçekleştirdiği kontrollerde yurt dışından gelen bir gönderi incelendi. Sao Paolo'dan geldiği ve İstanbul üzerinden transit olarak tekrar yurt dışına gideceği belirlenen tahta kutu içerisindeki "hamur karma makinesi" şüpheli görülerek narkotik dedektör köpekler eşliğinde kontrol edildi. Narkotik dedektör köpeklerin tepki vermesi üzerine, tahta kutular açılarak detaylı inceleme yapıldı. Yapılan kontrolde hamur karma makinesinin altına gizlenmiş vaziyette yüklü miktarda paketlerin bulunduğu tespit edilirken, paketlerin beyaz toz maddelerle dolu olduğu görüldü. Beyaz toz maddeden alınan numunenin analizinde, maddenin kokain olduğu anlaşıldı. Operasyonda 42 kilogram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

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