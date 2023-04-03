İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu: Hamur karma makinesinden kokain çıktı | Video
İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda hamur karma makinesinin altına gizlenmiş 42 kilogram kokain ele geçirildi.
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