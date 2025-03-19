İstanbul Havalimanı’ndaki hırsız, 22 dakikada tespit edilerek kıskıvrak yakaladı | Video 19.03.2025 | 08:24 İstanbul Havalimanı’nda bir yolcunun çantasını kaybettiği ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, hırsızı kısa sürede yakaladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün bir yolcunun çantasının kaybettiği ihbarı üzerine harekete geçti. Güvenlik kameralarını anbean takip eden polis ekipleri çantayı çalan şüpheliyi buldu.

Havalimanı check-in bölgesinde yolcunun valizini çalan kişinin siyah pantolon, siyah şapkalı bir şahsın olduğu olayın ardından şahıs 22 dakikada tespit edildi. Ekipler çantayı çalan kişiyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. O anlar güvenlik kameralarınca kayıt altına alındı.