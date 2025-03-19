Video Yaşam İstanbul Havalimanı’ndaki hırsız, 22 dakikada tespit edilerek kıskıvrak yakaladı | Video
İstanbul Havalimanı’ndaki hırsız, 22 dakikada tespit edilerek kıskıvrak yakaladı | Video

İstanbul Havalimanı’ndaki hırsız, 22 dakikada tespit edilerek kıskıvrak yakaladı | Video

19.03.2025 | 08:24

İstanbul Havalimanı’nda bir yolcunun çantasını kaybettiği ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, hırsızı kısa sürede yakaladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün bir yolcunun çantasının kaybettiği ihbarı üzerine harekete geçti. Güvenlik kameralarını anbean takip eden polis ekipleri çantayı çalan şüpheliyi buldu.

Havalimanı check-in bölgesinde yolcunun valizini çalan kişinin siyah pantolon, siyah şapkalı bir şahsın olduğu olayın ardından şahıs 22 dakikada tespit edildi. Ekipler çantayı çalan kişiyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. O anlar güvenlik kameralarınca kayıt altına alındı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Havalimanı’ndaki hırsız, 22 dakikada tespit edilerek kıskıvrak yakaladı | Video 01:13
İstanbul Havalimanı’ndaki hırsız, 22 dakikada tespit edilerek kıskıvrak yakaladı | Video 19.03.2025 | 08:24
Kocaeli’de geri dönüşüm fabrikasında yangın | Video 03:43
Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın | Video 19.03.2025 | 08:24
Pusu kurdukları genci çapraz ateşe alarak öldürmüşlerdi: 3 şüpheli yakalandı | Video 03:03
Pusu kurdukları genci çapraz ateşe alarak öldürmüşlerdi: 3 şüpheli yakalandı | Video 19.03.2025 | 08:24
Polisten kaçan ehliyetsiz sürücüden pişkin savunma: Bu cezalar beni yıldırmaz | Video 02:30
Polisten kaçan ehliyetsiz sürücüden pişkin savunma: "Bu cezalar beni yıldırmaz" | Video 19.03.2025 | 08:24
Sürücü panik yapınca doğalgaz kutusuna böyle çarptı! | Video 01:25
Sürücü panik yapınca doğalgaz kutusuna böyle çarptı! | Video 18.03.2025 | 16:20
Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rahminden 7 kiloluk tümör çıktı! | Video 05:01
Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rahminden 7 kiloluk tümör çıktı! | Video 18.03.2025 | 15:41
Yalova’da sokak köpeklerinin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı | Video 06:25
Yalova’da sokak köpeklerinin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı | Video 18.03.2025 | 15:41
Müşterilerini 120 milyon lira dolandırdığı iddia edilen kuyumcu havalimanında yakalandı | Video 02:31
Müşterilerini 120 milyon lira dolandırdığı iddia edilen kuyumcu havalimanında yakalandı | Video 18.03.2025 | 15:27
Minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı! O anlar kamerada | Video 01:08
Minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı! O anlar kamerada | Video 18.03.2025 | 15:25
1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:33
1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 18.03.2025 | 15:11
Edirne’de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı | Video 02:17
Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı | Video 18.03.2025 | 14:54
Edirne’de feci kaza kamerada: Motosikletteki 2 kişi metrelerce böyle sürüklendi | Video 00:45
Edirne'de feci kaza kamerada: Motosikletteki 2 kişi metrelerce böyle sürüklendi | Video 18.03.2025 | 13:59
İtalyan şefin oğlu Ahmet Minguizzi cinayetinde duruşma tarihi belli oldu | Video 10:46
İtalyan şefin oğlu Ahmet Minguizzi cinayetinde duruşma tarihi belli oldu | Video 18.03.2025 | 13:42
3 araçlı zincirleme kazada yara almayan sürücüler arasındaki kavgayı vatandaşlar ayırdı | Video 05:44
3 araçlı zincirleme kazada yara almayan sürücüler arasındaki kavgayı vatandaşlar ayırdı | Video 18.03.2025 | 13:02
Niğde’de uyuşturucu operasyonları: 4 kişi tutuklandı | Video 00:47
Niğde'de uyuşturucu operasyonları: 4 kişi tutuklandı | Video 18.03.2025 | 13:01
Kaldırımda yürürken kafasına elektrik direği böyle devrildi | Video 00:10
Kaldırımda yürürken kafasına elektrik direği böyle devrildi | Video 18.03.2025 | 12:44
Silivri’de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı | Video 02:10
Silivri'de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı | Video 18.03.2025 | 12:06
’Yan bakma’ kavgası cinayete dönmüştü, o anların görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:53
'Yan bakma' kavgası cinayete dönmüştü, o anların görüntüleri ortaya çıktı | Video 18.03.2025 | 12:00
Sokak kedileri için koyulan mamayı tekmeleyerek dağıttı! İşte o anlar... | Video 02:38
Sokak kedileri için koyulan mamayı tekmeleyerek dağıttı! İşte o anlar... | Video 18.03.2025 | 11:43
Arabayla gelip, tekme tokat birbirlerine girdiler! O anlar kamerada | Video 00:46
Arabayla gelip, tekme tokat birbirlerine girdiler! O anlar kamerada | Video 18.03.2025 | 11:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY