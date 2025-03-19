İstanbul Havalimanı’ndaki hırsız, 22 dakikada tespit edilerek kıskıvrak yakaladı | Video
İstanbul Havalimanı’nda bir yolcunun çantasını kaybettiği ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, hırsızı kısa sürede yakaladı.
İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün bir yolcunun çantasının kaybettiği ihbarı üzerine harekete geçti. Güvenlik kameralarını anbean takip eden polis ekipleri çantayı çalan şüpheliyi buldu.
Havalimanı check-in bölgesinde yolcunun valizini çalan kişinin siyah pantolon, siyah şapkalı bir şahsın olduğu olayın ardından şahıs 22 dakikada tespit edildi. Ekipler çantayı çalan kişiyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. O anlar güvenlik kameralarınca kayıt altına alındı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:13
03:43
Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın | Video 19.03.2025 | 08:24
03:03
02:30
01:25
Sürücü panik yapınca doğalgaz kutusuna böyle çarptı! | Video 18.03.2025 | 16:20
05:01
Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rahminden 7 kiloluk tümör çıktı! | Video 18.03.2025 | 15:41
06:25
02:31
01:08
Minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı! O anlar kamerada | Video 18.03.2025 | 15:25
03:33
02:17
Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı | Video 18.03.2025 | 14:54
00:45
10:46
05:44
00:47
Niğde'de uyuşturucu operasyonları: 4 kişi tutuklandı | Video 18.03.2025 | 13:01
00:10
Kaldırımda yürürken kafasına elektrik direği böyle devrildi | Video 18.03.2025 | 12:44
02:10
Silivri'de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı | Video 18.03.2025 | 12:06
01:53
02:38
00:46
Arabayla gelip, tekme tokat birbirlerine girdiler! O anlar kamerada | Video 18.03.2025 | 11:38